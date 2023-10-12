Вьюнник: Мельгоса и Ротань отличаются тактическими требованиями и немного в быту

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник оценил готовность команды к матчу против Люксембурга в отборе на Евро-2025, а также рассказал о работе под руководством Унаи Мельгоса и собственной роли в молодежке.

"Все хорошо проходит. Все в форме. Сейчас такой календарь, что на каждую игру очень много игроков, они играют свои матчи и поэтому находятся в хорошей форме. Завтра начнем наш второй отбор.

Мы уже проверяли сборную Люксембурга на видео. Могу сказать, что они обыграли Северную Ирландию - это один из показателей того, что нам будет немножко тяжело. Но я верю в нашу команду, и мы все верим в наш результат. Победа будет за нами.

Думаю, поскольку они играют дома, [то] будут в первые минуты прессинговать и бежать вперед. Но потом уже будет игра под нашим контролем. Хотел бы этого, и будем делать все для этого.