Вьюнник: Мельгоса и Ротань отличаются тактическими требованиями и немного в быту
Новый тренер - новые требования
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник оценил готовность команды к матчу против Люксембурга в отборе на Евро-2025, а также рассказал о работе под руководством Унаи Мельгоса и собственной роли в молодежке.
"Все хорошо проходит. Все в форме. Сейчас такой календарь, что на каждую игру очень много игроков, они играют свои матчи и поэтому находятся в хорошей форме. Завтра начнем наш второй отбор.
Мы уже проверяли сборную Люксембурга на видео. Могу сказать, что они обыграли Северную Ирландию - это один из показателей того, что нам будет немножко тяжело. Но я верю в нашу команду, и мы все верим в наш результат. Победа будет за нами.
Думаю, поскольку они играют дома, [то] будут в первые минуты прессинговать и бежать вперед. Но потом уже будет игра под нашим контролем. Хотел бы этого, и будем делать все для этого.
Мельгоса и Ротань - это два разных тренера: они отличаются тактическими требованиями и в быту немного. Но это футбол, здесь много чего есть общего в желании и победе. Тактические требования примерно одинаковые. И могу сказать, что с обоими тренерами мне очень комфортно работать.
Невысокая результативность? Конечно, разбирали [это]. У нас не сразу [все] получается после первых сборов. Это нормально: новый тренер - новые требования. Но уже на этом сборе видно, что мы лучше понимаем друг друга и требования тренера. Посмотрим, что мы наработали [против Люксембурга].
Честно говоря, лично для меня это впервые в жизни, что я один из самых старших в команде. Все, что знаю, чему научился за эти годы, говорю игрокам. Они слушают и делают на поле. Это важно, что у нас есть такая коммуникация в команде", - подытожил Вьюнник.
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