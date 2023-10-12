  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Вьюнник: Мельгоса и Ротань отличаются тактическими требованиями и немного в быту
В тренде

Вьюнник: Мельгоса и Ротань отличаются тактическими требованиями и немного в быту

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Новый тренер - новые требования

Вьюнник: Мельгоса и Ротань отличаются тактическими требованиями и немного в быту

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник оценил готовность команды к матчу против Люксембурга в отборе на Евро-2025, а также рассказал о работе под руководством Унаи Мельгоса и собственной роли в молодежке.

"Все хорошо проходит. Все в форме. Сейчас такой календарь, что на каждую игру очень много игроков, они играют свои матчи и поэтому находятся в хорошей форме. Завтра начнем наш второй отбор.

Мы уже проверяли сборную Люксембурга на видео. Могу сказать, что они обыграли Северную Ирландию - это один из показателей того, что нам будет немножко тяжело. Но я верю в нашу команду, и мы все верим в наш результат. Победа будет за нами.

Думаю, поскольку они играют дома, [то] будут в первые минуты прессинговать и бежать вперед. Но потом уже будет игра под нашим контролем. Хотел бы этого, и будем делать все для этого.

Мельгоса и Ротань - это два разных тренера: они отличаются тактическими требованиями и в быту немного. Но это футбол, здесь много чего есть общего в желании и победе. Тактические требования примерно одинаковые. И могу сказать, что с обоими тренерами мне очень комфортно работать.

Читайте такжеТренер Украины U-21: Все игроки знают, что результат - это счет на табло

Невысокая результативность? Конечно, разбирали [это]. У нас не сразу [все] получается после первых сборов. Это нормально: новый тренер - новые требования. Но уже на этом сборе видно, что мы лучше понимаем друг друга и требования тренера. Посмотрим, что мы наработали [против Люксембурга].

Честно говоря, лично для меня это впервые в жизни, что я один из самых старших в команде. Все, что знаю, чему научился за эти годы, говорю игрокам. Они слушают и делают на поле. Это важно, что у нас есть такая коммуникация в команде", - подытожил Вьюнник.

По теме
yellow-arrow
Бражко: Очень хочется поехать на Олимпиаду и отомстить испанцам
yellow-arrow
Люксембург U21 — Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 12.10.2023
yellow-arrow
Люксембург U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧЕ-2025
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Унаи Мельгоса Богдан Вьюнник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде