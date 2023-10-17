Нещерет - о матче с Англией: Давно не было подобных эмоций - это было чудесно
Украинская молодежка на последних минутах вырвала победу у родоначальников футбола
uaf.ua
Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о победе над Англией (3:2) в матче квалификации Евро-2025.
"Давно не было подобных эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было чудесно, если честно.
Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом. Возможно, англичане больше контролировали нас, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах тоже была удивительной", - сказал Нещерет.
Напомним, что сейчас сборная Украины возглавляет свою отборочную группу, одержав три победы в трех матчах.
Популярное сейчас
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска. Один из самых серьезных ударов за войну - источник
- "На старт". Источник намекает на работу Шовковского главным тренером в Динамо
- Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО