Нещерет - о матче с Англией: Давно не было подобных эмоций - это было чудесно

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о победе над Англией (3:2) в матче квалификации Евро-2025.

"Давно не было подобных эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было чудесно, если честно.

Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом. Возможно, англичане больше контролировали нас, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах тоже была удивительной", - сказал Нещерет.