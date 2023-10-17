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Нещерет - о матче с Англией: Давно не было подобных эмоций - это было чудесно

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка на последних минутах вырвала победу у родоначальников футбола

Нещерет - о матче с Англией: Давно не было подобных эмоций - это было чудесно

uaf.ua

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о победе над Англией (3:2) в матче квалификации Евро-2025.

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"Давно не было подобных эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было чудесно, если честно.

Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом. Возможно, англичане больше контролировали нас, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах тоже была удивительной", - сказал Нещерет.

Напомним, что сейчас сборная Украины возглавляет свою отборочную группу, одержав три победы в трех матчах.

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В статье: Украина U-21 Англия U-21 Руслан Нещерет
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Источник:
УАФ

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