Бражко: Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от победы над Азербайджаном U-21 (1:0) в отборе на Евро-2025 U-21.

"Были проблемы на поле, много моментов не реализовали. Надо работать над реализацией и улучшать игру в обороне, потому что каждый соперник создает нам проблемы. Надо развиваться и работать дальше.

Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить. Но я не обращал внимания и спокойно забил. Конечно, приятно, но хочется, чтобы команда больше забивала. До последних минут были моменты у наших ворот, что было очень опасно.

Когда ты побеждаешь, на ходу, то это добавляет больше ответственности. Если ты на первом месте, то есть больше мотивации работать дальше. Надо работать и побеждать в каждом матче, чтобы напрямую выйти на Евро", — сказал Бражко.