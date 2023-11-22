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Бражко: Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Украинская молодежка в отборе Евро-2025 обыграла Азербайджан

Бражко: Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Новина українською
Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от победы над Азербайджаном U-21 (1:0) в отборе на Евро-2025 U-21.

"Были проблемы на поле, много моментов не реализовали. Надо работать над реализацией и улучшать игру в обороне, потому что каждый соперник создает нам проблемы. Надо развиваться и работать дальше.

Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить. Но я не обращал внимания и спокойно забил. Конечно, приятно, но хочется, чтобы команда больше забивала. До последних минут были моменты у наших ворот, что было очень опасно.

Когда ты побеждаешь, на ходу, то это добавляет больше ответственности. Если ты на первом месте, то есть больше мотивации работать дальше. Надо работать и побеждать в каждом матче, чтобы напрямую выйти на Евро", — сказал Бражко.

Напомним, что после пяти проведённых матчей украинская молодежка выдает 100% результат в группе – 15 очков.

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Источник:
УАФ
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