Бражко: Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить
Украинская молодежка в отборе Евро-2025 обыграла Азербайджан
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от
"Были проблемы на поле, много моментов не реализовали. Надо работать над реализацией и улучшать игру в обороне, потому что каждый соперник создает нам проблемы. Надо развиваться и работать дальше.
Я знал, что забью пенальти, хотя азербайджанцы пытались меня сбить. Но я не обращал внимания и спокойно забил. Конечно, приятно, но хочется, чтобы команда больше забивала. До последних минут были моменты у наших ворот, что было очень опасно.
Когда ты побеждаешь, на ходу, то это добавляет больше ответственности. Если ты на первом месте, то есть больше мотивации работать дальше. Надо работать и побеждать в каждом матче, чтобы напрямую выйти на Евро", — сказал Бражко.
Напомним, что после пяти проведённых матчей украинская молодежка выдает 100% результат в группе – 15 очков.
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