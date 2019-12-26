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Травма Ярмоленко. Стало известно, сколько пропустит украинский легионер Вест Хэма

Наши за границей
(2 голосов)

Задняя поверхность бедра

Травма Ярмоленко. Стало известно, сколько пропустит украинский легионер Вест Хэма
Новина українською

Атакующий полузащитник правого фланга национальной сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмирован.

У Андрея - повреждение задней поверхности бедра.

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Издание Команда №1 сообщает о том, что восстановление займет от 3 до 4 недель.

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В статье: Андрей Ярмоленко Англия сборная Украины Национальная сборная Украины Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (6)
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Spokoyno (Киев)
26.12.2019 в 10:11
На жаль, утім таки реалії Андрію б на пару років раніше у топ-чемпіонат перебратися, тоді б можливо і зміг пристосуватися Але без нього чи здобуло би Динамо чемпіонство?
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+1
0
karpatoman (Львів)
26.12.2019 в 09:54
Він так і Чігру дожене по кількості травм.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.12.2019 в 09:35
Разминаться лучше надо..
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0
-1
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Инспектор ( )
26.12.2019 в 09:34
У Ярмоленко контракт до 2022 года. Зарплата 5,7 млн фунтов годовых (7,4 млн. долларов) Где он получит столько? Пусть там сидит до конца, а потом можно и в Десну
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+1
-1
Tom Valentine (Bolintci)
26.12.2019 в 09:17
Возраст, бесконечные травмы, аренды, Десна...
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+1
-1
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Wreck (Киев)
26.12.2019 в 09:12
та ну что ж такое то
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+2
0

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