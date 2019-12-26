Травма Ярмоленко. Стало известно, сколько пропустит украинский легионер Вест Хэма
Задняя поверхность бедра
Атакующий полузащитник правого фланга национальной сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмирован.
У Андрея - повреждение задней поверхности бедра.
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Издание Команда №1 сообщает о том, что восстановление займет от 3 до 4 недель.
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Источник:Команда №1
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Киев)
26.12.2019 в 10:11
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karpatoman (Львів)
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oda1979 (Запорожье)
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Инспектор ( )
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Tom Valentine (Bolintci)
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Wreck (Киев)
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