Милевский в рисовой шляпе на Бали заговорил об оливье и шампанском

Артем Милевский, экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо", а теперь чемпион Беларуси в составе "Динамо" Брест, поделился фотографией со своего отпуска на Бали.

На ней Артем - в так называемой "рисовой шляпе", популярной в странах Юго-Восточной Азии для защиты от солнца и дождя.

Артем поделился своими новостями о предстоящем праздновании Нового года в столице Беларуси.

Купили подарки, завтра водопады, затем Минск. Оливье, Шуба, котлетки, мандарины и Советское.

Как видно из геолокации, игрок отдыхает на пляже Нуса Дуа - он предназначен в основном для начинающих серферов.