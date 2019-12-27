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Милевский в рисовой шляпе на Бали заговорил об оливье и шампанском

Наши за границей
(1 голосов)

Грустит, бедняга

Милевский в рисовой шляпе на Бали заговорил об оливье и шампанском
Новина українською

Артем Милевский, экс-нападающий сборной Украины и киевского "Динамо", а теперь чемпион Беларуси в составе "Динамо" Брест, поделился фотографией со своего отпуска на Бали.

На ней Артем - в так называемой "рисовой шляпе", популярной в странах Юго-Восточной Азии для защиты от солнца и дождя.

Артем поделился своими новостями о предстоящем праздновании Нового года в столице Беларуси.

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Купили подарки, завтра водопады, затем Минск. Оливье, Шуба, котлетки, мандарины и Советское.

Как видно из геолокации, игрок отдыхает на пляже Нуса Дуа - он предназначен в основном для начинающих серферов.

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В статье: Артем Милевский Милевский Бали
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