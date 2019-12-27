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Макаренко: Компани спрашивал - а что у Зинченко с девушкой за горбыль

Наши за границей
(1 голосов)

Но Зина все равно профи до мозга костей

Макаренко: Компани спрашивал - а что у Зинченко с девушкой за горбыль
Новина українською

Хавбек "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал, что нынешний наставник бельгийской команды Венсан Компани часто вспоминает своего партнера по "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Буквально несколько дней назад Компани у меня спрашивал: "Слышишь, а что у Зины с девушкой за горбыль?". Говорит, что как-то недавно ему напихал, мол, хватит постить свою девушку в инстаграме. Думай о футболе.

Но, по словам Компани, Зинченко — профессионал до мозга костей. Ну, я с ним полностью согласен. У него было много разных моментов в Манчестере, но он своим трудом, работоспособностью доказал. Сейчас, молодец, подписал новый контракт" - рассказал Макаренко.

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В статье: Венсан Компани Андерлехт (Брюссель) Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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ffggpl (Харьков)
27.12.2019 в 22:35
Ну а что? Контракт подписал - можно и по бабам!
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0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.12.2019 в 22:20
О чем это он?
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
27.12.2019 в 22:22
Кличко дали возможность написать пару статей.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.12.2019 в 22:34
Не, я специально пересмотрел видео. Типа слишком часто фотки с ней скидывает?
0
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