Макаренко: Компани спрашивал - а что у Зинченко с девушкой за горбыль

Хавбек "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал, что нынешний наставник бельгийской команды Венсан Компани часто вспоминает своего партнера по "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Буквально несколько дней назад Компани у меня спрашивал: "Слышишь, а что у Зины с девушкой за горбыль?". Говорит, что как-то недавно ему напихал, мол, хватит постить свою девушку в инстаграме. Думай о футболе.

Но, по словам Компани, Зинченко — профессионал до мозга костей. Ну, я с ним полностью согласен. У него было много разных моментов в Манчестере, но он своим трудом, работоспособностью доказал. Сейчас, молодец, подписал новый контракт" - рассказал Макаренко.