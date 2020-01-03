Макаренко рассказал о новых правилах, которые ввел в Андерлехте Венсан Компани

Украинский легионер бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко поделился своими мыслями об изменениях в команде, которые произошли после возвращения в июле 2019-го воспитанника клуба, звездного 33-летнего защитника Венсана Компани.

Евгений отметил, что бельгийский игрок-тренер ввел жесткие правила, чтобы поднять дисциплину.

"Например, нельзя оставлять грязь с бутс в раздевалке, - говорит Макаренко. - Говорит: "Что, вам трудно снять бутсы при входе, а затем ходить в тапках в раздевалке?". Штрафуют также, если в эмоциях бросаешь после игры футболку - это неуважение к клубу".

При Венсану Компани в "Андерлехте", отмечает Евгений, сделали большой акцент на развитие молодежи.

"Этого они и не скрывают. Молодым дают большой кредит доверия в плане результатов, ошибок, - видит украинский легионер. - В прошлом году некоторые не играли даже за дубль, некоторые на замене сидели. Сейчас они играют в первой команде, им постоянно дают время на поле.

Мне импонирует Компани. Грамотный, очень высококлассный футболист. С такими центральными защитниками, как Компани, я еще в своей карьере не сталкивался. Он много взял у Пепа".

После его появления в клубе стало очень много тактических занятий.

"Мы на самом деле даже мало в футбол играем, - удивляется Евгений. - С каждой командой иная тактика. Последний матч, например, был с соперником, который любит играть через центр. У нас неделю тренировки были посвящены тому, чтобы не дать получить мяч в центре поля".

Венсан Компани проводит 70% с футболистами и 30% времени - с тренерским штабом.

Выделяет Макаренко и тренировки звездного защитника. Например, украинец рассказывает, как однажды Компани устроил соревнование: футболисты парами на скорость пробегали пол поля, а после того должны были выиграть выход один на один с вратарем, при том соревновались и друг с другом.