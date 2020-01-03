Яремчук: Чувствовал себя в Динамо некомфортно

Экс-игрок киевского "Динамо", а теперь - успешный нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, при каких обстоятельствах происходил его переход в команду из лиги Жюпиле.

Футболист вернулся к январю 2017 года. Тогда он пришел из аренды "Александрии" в "Динамо".

"Ребров давал мне шанс. Я играл. Просто не воспользовался им, - признает Яремчук. - Тогда поехал на сборы с Хацкевичем. Он дал понять, что не рассчитывает на меня. Мне позвонил Мохник (Сергей Мохник - заместитель гендиректора ФК "Динамо", - ред.) и сказал, что надо искать вариант другой команды. Предложил варианты аренды, несколько команд УПЛ. Сказал ехать, мол, тебя ждут. А я ответил, что у меня есть приглашение и никуда не поеду".

Роман вспоминает, что в аренде "Александрии" все было замечательно.

"Но какой личный прогресс? Забить еще 10 голов в "Александрии" и снова вернуться в Киев? Я понял, что надо двигаться дальше. Рассматривал для себя только Европу", - отмечает нападающий.

Еще зимой 2017 года Роман получил приглашение для себя и жены в Гент. Инициатором перехода Романа в бельгийский клуб был его агент - француз, бывший спортивный директор "Стандарда".

"Я приезжал в Бельгию, встречался на стадионе с президентом клуба и спортивным директором, - рассказывает Яремчук. - Сказали, что сделают все, чтобы меня выкупить. Я ответил, что из "Динамо" не отпустит. Они сказали, что полгода подождут и выкупят. Свое обещание они выполнили".

По выкупу контракта Яремчука первой летом 2017 года обратилась пражская "Славия".

"Я позвонил агенту и Гент сделал уже конкретное приглашение с суммой", - вспоминает Роман.

Так и произошел переход Яремчука в бельгийский клуб. Но для жизни Роману, как он сам признается, больше всего нравится именно столица Украины.

Впрочем, к тому времени в киевской команде было много его соперников по позиции - Мбокани, Мораес, Беседин, Хльобас.

"Я бы точно не играл. В ближайшем будущем у меня были хорошие шансы, но я чувствовал себя в "Динамо" некомфортно ...Возможно, прессинг на себе испытывал, - рассуждает Роман. - Большой клуб, большие требования. Где-то в одном случае не забил - в прессе полили грязью. Тогда на замену посадили. Не до конца мог расслабиться, почувствовать кураж в себе, эмоции от футбола. Поэтому я психологически сдулся. И в принципе у меня и мало времени было. Полгода для молодого футболиста - мало".