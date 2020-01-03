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Украинский форвард останется в Индонезии

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Продлен контракт

Украинский форвард останется в Индонезии
Новина українською

26-летний украинский нападающий Евгений Бохашвили продлил контракт с индонезийским клубом ПСС "Слеман".

По данным Transfermarkt, контракт будет действовать до конца 2020 года.

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Евгений выступает в ПСС Слеман с марта 2019 года, является одним из трех легионеров клуба.

В этом сезоне провел 33 матча, забил 16 голов, отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Евгений Бохашвили Индонезия Бохашвили ПСС Слеман
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