Украинский форвард останется в Индонезии
Продлен контракт
26-летний украинский нападающий Евгений Бохашвили продлил контракт с индонезийским клубом ПСС "Слеман".
По данным Transfermarkt, контракт будет действовать до конца 2020 года.
Евгений выступает в ПСС Слеман с марта 2019 года, является одним из трех легионеров клуба.
В этом сезоне провел 33 матча, забил 16 голов, отдал 4 голевые передачи.
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