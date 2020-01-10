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Денис Гармаш дебютирует в Ризеспоре в товарищеском матче против Акхисарспора

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(1 голосов)

Футболист выступает за турецкий клуб на правах аренды

Денис Гармаш дебютирует в Ризеспоре в товарищеском матче против Акхисарспора
Новина українською

Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютирует в Ризеспор в товарищеском матче против Акхисарспора. Об этом сообщается в официальном твиттере команды.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

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В статье: Денис Гармаш Ризеспор (Ризе)
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
10.01.2020 в 15:56
Должен отметиться хотя бы желтой, чтобы дебют удался.
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