Денис Гармаш дебютирует в Ризеспоре в товарищеском матче против Акхисарспора

Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютирует в Ризеспор в товарищеском матче против Акхисарспора. Об этом сообщается в официальном твиттере команды.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.