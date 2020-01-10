Денис Гармаш дебютирует в Ризеспоре в товарищеском матче против Акхисарспора
Футболист выступает за турецкий клуб на правах аренды
Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютирует в Ризеспор в товарищеском матче против Акхисарспора. Об этом сообщается в официальном твиттере команды.
В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Гармаш принял участие в 20 матчах , в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
HAZIRLIK MAÇI KADROMUZ pic.twitter.com/li3e4dwbAK— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 10 января 2020 г.
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
10.01.2020 в 15:56
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