Малиновский - один из лучших в матче с Фиорентиной

Второй матч кряду полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский отдает голевой пас в составе своего клуба, но "Аталанта" снова не может победить. На этот раз команда выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок Италии. Однако украинского хавбека, который в 23-х матчах сезона отличился уже 7 результативными действиями (3+4), стоит похвалить. В поединке против "Фиорентины" Малиновский снова был одним из лучших игроков в своем коллективе.

Читайте также ВИДЕО ассиста Малиновского в кубковом матче с Фиорентиной

За 90 минут, проведенных на поле, Руслан выполнил 98 ТТД (брак - 23%), а это третий результат среди всех участников матча.

В активе украинца 58 передач с точностью 91%, при этом 3 из них оказались острыми.

В единоборствах воспитанник "Шахтера" выглядел не лучшим образом (4 выигранные дуэли с 14-ти), но сделал при этом 10 подборов, а это лучший показатель в составе коллектива из Бергамо.

Малиновский стал лидером и по количеству ударов по воротам - их у него 6, а во всех других партнеров было 7. Вот только в ворота Руслан не попал ни разу.

В общем Малиновский получил высокую оценку от InStat - 302 балла. Высший рейтинг - только в трех футболистов "Аталанты".