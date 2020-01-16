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Малиновский - один из лучших в матче с Фиорентиной

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(1 голосов)

По версии InStat

Малиновский - один из лучших в матче с Фиорентиной
Новина українською

Второй матч кряду полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский отдает голевой пас в составе своего клуба, но "Аталанта" снова не может победить. На этот раз команда выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок Италии. Однако украинского хавбека, который в 23-х матчах сезона отличился уже 7 результативными действиями (3+4), стоит похвалить. В поединке против "Фиорентины" Малиновский снова был одним из лучших игроков в своем коллективе.

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За 90 минут, проведенных на поле, Руслан выполнил 98 ТТД (брак - 23%), а это третий результат среди всех участников матча.

В активе украинца 58 передач с точностью 91%, при этом 3 из них оказались острыми.

В единоборствах воспитанник "Шахтера" выглядел не лучшим образом (4 выигранные дуэли с 14-ти), но сделал при этом 10 подборов, а это лучший показатель в составе коллектива из Бергамо.

Малиновский стал лидером и по количеству ударов по воротам - их у него 6, а во всех других партнеров было 7. Вот только в ворота Руслан не попал ни разу.

В общем Малиновский получил высокую оценку от InStat - 302 балла. Высший рейтинг - только в трех футболистов "Аталанты".

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В статье: Украина Италия Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Кубок Италии Фиорентина (Флоренция) InStat
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
16.01.2020 в 09:27
Правильно писать не «воспитанник шахтера», «вовремя сбежавший от бомжей»
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+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
16.01.2020 в 09:43
Увы, Ярмоленко вовремя сбежать не удалось, теперь лавочник
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+1
-1
v.grischuk (Винница)
16.01.2020 в 10:51
Бомжи они не от своей тупости, а от того что их выгнали из дома!!
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