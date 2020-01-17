Овьедо провел презентацию Лунина
Украинец был представлен прессе и болельщикам
"Овьедо" провел официальную презентацию арендованного у "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.
"Процесс переговоров и подписания был непростым. Но мы сделали это, благодаря командной работе. Также хотел бы поблагодарить "Реал", — сказал президент "Овьедо" Хорхе Менендес Валлина.
Спасибо всем, кто приложил усилия для данного перехода. Рад, что у нас появилось возможность подписать Лунина. Уверен, что Андрей покажет свои лучшие качества и будет прогрессировать", - добавил спортивный директор клуба Франсеск Арнау.
Напомним, что аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца текущего сезона.
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Источник:Твиттер Овьедо
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Комментарии (3)
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SteFF (Харьков)
17.01.2020 в 23:51
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Maldini (Киев)
17.01.2020 в 23:19
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Wille_kiev (Украина)
17.01.2020 в 23:28
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