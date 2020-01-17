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Овьедо провел презентацию Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец был представлен прессе и болельщикам

Овьедо провел презентацию Лунина
Новина українською

"Овьедо" провел официальную презентацию арендованного у "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

"Процесс переговоров и подписания был непростым. Но мы сделали это, благодаря командной работе. Также хотел бы поблагодарить "Реал", — сказал президент "Овьедо" Хорхе Менендес Валлина.

Спасибо всем, кто приложил усилия для данного перехода. Рад, что у нас появилось возможность подписать Лунина. Уверен, что Андрей покажет свои лучшие качества и будет прогрессировать", - добавил спортивный директор клуба Франсеск Арнау.

Напомним, что аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца текущего сезона.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
Твиттер Овьедо

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Комментарии (3)
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SteFF (Харьков)
17.01.2020 в 23:51
ого, спортдир Арнау, бывший кипер Барсы
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0
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Maldini (Киев)
17.01.2020 в 23:19
Блин,что он делает.зачем было так далеко выходить и запутал защитника этим?!Долго он и там не задержится!Совсем практику и нюх потерял!!!Сочувствую ему.пора валить домой.или в Турцию?!
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Wille_kiev (Украина)
17.01.2020 в 23:28
Ой, угомонись, эксперД. Защитник в той ситуации начудил не меньше...
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