Овьедо провел презентацию Лунина

"Овьедо" провел официальную презентацию арендованного у "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

"Процесс переговоров и подписания был непростым. Но мы сделали это, благодаря командной работе. Также хотел бы поблагодарить "Реал", — сказал президент "Овьедо" Хорхе Менендес Валлина.

Спасибо всем, кто приложил усилия для данного перехода. Рад, что у нас появилось возможность подписать Лунина. Уверен, что Андрей покажет свои лучшие качества и будет прогрессировать", - добавил спортивный директор клуба Франсеск Арнау.

Напомним, что аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца текущего сезона.