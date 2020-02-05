Вакуленко президенту Ингульца: В чем моя подлость?

Экс-защитник львовских "Карпат" Сергей Вакуленко, который недавно подписал контракт с армянским "Араратом", рассказал о деталях перехода и отреагировал на высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка в свой адрес.

Перейти в "Арарат-Армению" Сергею предложил его агент.

"Возможность поехать в "Арарат" меня заинтересовала, хотя, не буду скрывать, вел переговоры с несколькими командами из Первой лиги, претендующими на повышение в классе. Думал, что продолжу карьеру в Украине", - говорит Вакуленко.

Одним из таких клубов был "Ингулец".