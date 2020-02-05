Вакуленко президенту Ингульца: В чем моя подлость?
Признается: думал, что продолжит карьеру в Украине
Экс-защитник львовских "Карпат" Сергей Вакуленко, который недавно подписал контракт с армянским "Араратом", рассказал о деталях перехода и отреагировал на высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка в свой адрес.
Перейти в "Арарат-Армению" Сергею предложил его агент.
"Возможность поехать в "Арарат" меня заинтересовала, хотя, не буду скрывать, вел переговоры с несколькими командами из Первой лиги, претендующими на повышение в классе. Думал, что продолжу карьеру в Украине", - говорит Вакуленко.
Одним из таких клубов был "Ингулец".
Его президент почему-то непорядочно высказался в мой адрес, назвал "негодяем" за то, что я не согласился перейти в эту команду. Да, Александр Поворознюк звонил мне летом, потом этой зимой, несколько раз приглашал на переговоры.
В итоге я все же согласился приехать. На встрече выслушал его предложение, но условия, которые он мне предложил, были хуже, чем от других команд. Так в чем моя подлость? Я же не клялся на крови, подпишу контракт.
Я приехал в "Ингулец" на переговоры только потому, что у этой команды хороший тренер, а президент ...Возможно, он привык, что ему никто не отказывает. Но почему я должен подписывать контракт на худших условиях?! Пусть эти слова останутся на его совести.
Думаю, было бы подло, если бы я подписал контракт с Ингульцом, а затем через день его разорвал. Любой футболист из нескольких вариантов выберет тот, который его больше устраивает.
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