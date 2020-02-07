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В Британи говорят об определяющем моменте для Ярмоленко

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В Британи говорят об определяющем моменте для Ярмоленко
Новина українською

Украинскому легионеру "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко придется побороться, чтобы войти в планы главного тренера команды Дэвида Мойеса.

С десяток британских сайтов сослались на статью Джузеппе Маро в издании "Evening Standard".

В ней говорится о том, что Ярмоленко должен оправиться от своего повреждения и вернуться в свою привычную форму уже во второй половине февраля.

А значит, высчитывает автор, Андрей сможет принять участие в крайне важном матче "Вест Хэма" с "Ливерпулем" через три недели - 24 февраля на Энфилде.

"Но украинский легионер столкнется с необходимостью борьбы за место в основе", - обещает Джузеппе, смотря на наличие в команде Снодграсса, успешно занимабщего позицию правого вингера при Мойесе, возвращении после повреждения Фелипе Андерсона и подписании Джаррода Боуэна.

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Борьба за место будет сложной еще и потому, что Дэвид Мойес намерен омолодить состав "голодными до побед игроками, которые хотят сделать "Вест Хэм" лучше".

А, как напоминает Маро, Андрей еще не играл в официальных матчах при шотландском тренере, который заменил Пеллегрини в декабре.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Чемпионат Англии Ливерпуль Вест Хэм (Лондон)
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