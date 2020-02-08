Ребров: Харатин и Зубков растут, но не знаю, готовы ли они к сборной - это прерогатива Шевченко

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров дал обширное интервью.

— Сергей Станиславович, вы удовлетворены началом футбольного года для Ференцвароша?

— В целом, мы сыграли неплохо. В этом году у нас было раннее возобновление сезона: в 2019-м стартовали в феврале, а тут пришлось играть уже в январе. Но мы хорошо поработали на сборах и уже в первых поединках показали многое из того, над чем работали.

— В Венгрию постоянно едут украинские футболисты. Уровень местной лиги растет?

— Мне сложно давать такие оценки, но в том, что чемпионат интересный и непростой, я не сомневаюсь. Все команды теряют очки, и мы не исключение. Много внимания уделяется молодым футболистам — тут смотрят в будущее. В Пакше, например, вообще политика, как в Атлетике из Бильбао — играть должны только свои ребята. Хотя хорошие легионеры никому еще не мешали.

— В венгерских и украинских СМИ сейчас много внимания уделяют Игорю Харатину, которого хотят заиграть за сборную соседней страны. Что вы думаете по этому поводу?

— Жаль, что СМИ выдергивают мнения отдельных болельщиков и бросают их на обсуждение общественности, не владея полной информацией… Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем". К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште.

— Тренеры венгерской сборной проявляют к нему интерес?

— Да, со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты соответствуешь требованиям, разговоры о сборной.

— А в национальную команду Украины из Ференцвароша можно попасть?

— Можно. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Но я не могу сказать, готовы ли они к требованиям сборной, потому что эти требования выдвигает тренерский штаб национальной команды. Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызывать футболистов или нет. Я могу только дать оценку состоянию игроков, с которыми работаю…

— Вы уже забронировали себе билеты на матчи группового раунда Евро?

— Пока нет. Не знаю, где еще буду в это время.

— У вас заканчивается контракт с Ференцварошем?

— Нет, я только недавно подписал соглашение на три года. Просто, может, мы будем в отпуске или на сборах — в данный момент говорить сложно. Хотя команды в Будапешт приедут интересные. Здесь точно по два раза сыграют Франция и Португалия.

— Чего вы ждете на Евро-2020 от сборной Украины?

— Важно, чтобы все лидеры подошли к турниру в хорошем состоянии. Думаю, головной боли сейчас хватает, но я надеюсь, что тот же Рома Яремчук и все остальные успеют восстановиться и набрать форму. У ребят есть цель — сыграть на чемпионате Европы. Многие из них впервые поедут на такой форум.

Прогнозировать выступление команды Андрея Шевченко я не буду. В прошлом году все мы наслаждались не только результатами, но и игрой нашей сборной, и теперь важно все это сохранить и приумножить. Аппетит приходит во время еды. Правда, нужно понимать, что финальный раунд ЧЕ — это совсем другой уровень. Большой плюс, что сборная Украины почти наполовину составлена из футболистов, выступающих в европейских клубах. Так что этого чемпионата можно ждать с оптимизмом.



