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Эффективная игра корпусом. Как Василий Кравец трудовой ассист сделал. ВИДЕО

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Фуэнлабрада - Луго ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.02.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Эффективная игра корпусом. Как Василий Кравец трудовой ассист сделал. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Кроме Андрея Лунина и Романа Зозули, в Сегунде выступает еще один украинец – Василий Кравец. Его команда "Луго", как и "Овьедо" с "Альбасете", находится внизу турнирной таблицы, что, впрочем, никак не мешает проявлять себя.

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В поединке 28-го тура Василий сделал это ярко – отдал трудовой, рабочий ассист после хорошей игры корпусом. Кравец подал мяч идеально точно на голову своему партнеру Сиди Эль-Хасену. Благодаря этому голу "Луго" победил "Фуэнлабраду".

Отметим, что после 28-го тура три "украинские" команды Сегунды находятся рядом в турнирной таблице – третья, четвертая и пятая с конца (у "Альбасете" – на один поединок меньше).

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В статье: Сегунда Луго Василий Кравец
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