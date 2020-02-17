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Хачериди указал на недостатки в игре всемирно известных коллег-защитников

Наши за границей
(1 голосов)

Кто без скорости, у кого затруднения с пасом, а кто плохо играет головой

Хачериди указал на недостатки в игре всемирно известных коллег-защитников
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Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о недостатках в игре топовых защитников.

Харри Магуайра украинский защитник называет переоцененным.

70 или 80 миллионов - слишком большие деньги. В отборе он не совсем такой, как топовые защитники. Да и не видел, чтобы у него была хорошая первая передача.

Отаменди из "Манчестер Сити" - низкорослый и без скорости. В "Валенсии" он мне больше нравился, был намного лучше, чем сейчас.

Ляпорт? Хороший защитник, но обычный. Нельзя сказать, что у него какие-то невероятные качества.

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У Пепе мне никогда не нравилась его поведение. Как защитник неплохой, цепкий, но передачи у него не было.

Пике хорошо работает с мячом, передача хорошая. И жена хорошая, хорошо поет. Но Херард головой средне играет. А под стиль "Барселоны" подходит - там надо, чтобы был первый пас, длинный пас, короткий.

У Матса Хуммельса хорошая первая передача. Но слабая скорость, как для защитника.

Джон Терри очень силен в борьбе и на втором этаже, но на этом - все", - дает оценку Хачериди.

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В статье: Матс Хуммельс Херард Пике Евгений Хачериди Николас Отаменди Пепе Джон Терри Барселона Манчестер Сити (Англия) Харри Магуайр Эмерик Ляпорт
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
17.02.2020 в 13:23
всемирно известные защитники указали на недостатки в игре коллеги Хачериди: В отборе он не совсем такой, как мы. Да и не видели, чтобы у него была хорошая первая передача, слабая скорость, как для защитника. жена так себе, не хорошо поет. на этом - все
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