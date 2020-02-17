Хачериди указал на недостатки в игре всемирно известных коллег-защитников

Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о недостатках в игре топовых защитников.

Харри Магуайра украинский защитник называет переоцененным.

70 или 80 миллионов - слишком большие деньги. В отборе он не совсем такой, как топовые защитники. Да и не видел, чтобы у него была хорошая первая передача.

Отаменди из "Манчестер Сити" - низкорослый и без скорости. В "Валенсии" он мне больше нравился, был намного лучше, чем сейчас.

Ляпорт? Хороший защитник, но обычный. Нельзя сказать, что у него какие-то невероятные качества.

У Пепе мне никогда не нравилась его поведение. Как защитник неплохой, цепкий, но передачи у него не было.

Пике хорошо работает с мячом, передача хорошая. И жена хорошая, хорошо поет. Но Херард головой средне играет. А под стиль "Барселоны" подходит - там надо, чтобы был первый пас, длинный пас, короткий.

У Матса Хуммельса хорошая первая передача. Но слабая скорость, как для защитника.

Джон Терри очень силен в борьбе и на втором этаже, но на этом - все", - дает оценку Хачериди.