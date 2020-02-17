Украинский тренер будет работать с многократным чемпионом Таджикистана

47-летний украинский специалист Виталий Левченко возглавил таджикский клуб "Истиклол", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение сторон рассчитано до конца 2020 года.

Отметим, что в бытность игроком Левченко в Украине поиграл за "Динамо", "ЦСКА" и "Таврию".

После ухода на тренерскую работы поработал в тренерских штабах "Княжей", "Десны", "Едности", молодежной сборной Украины.

Также Левченко был главным тренером таджикской молодежки и "Баркчи". В прошлом году наставник возглавлял местный клуб "Худжанд".

Также отметим, что "Истиклол" — восьмикратный чемпион Таджикистана. Клуб выиграл шесть последних розыгрышей местного чемпионата.