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Я сел и заплакал - Селезнев рассказал, как его не отпустили в Галатасарай

Наши за границей
(1 голосов)

В 33 года форварда не отпустили в турецкий гранд

Я сел и заплакал - Селезнев рассказал, как его не отпустили в Галатасарай
Новина українською

Украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, как в свое время турецкий "Акхисар" не захотел его отпускать в "Галатасарай".

"На клуб пришел запрос из "Галатасарая". Мне президент говорит: "В этот клуб ты не уйдешь даже за 10 миллионов и выключил телефон. День до закрытия трансферного окна. Лига чемпионов. "Галатасарай" в группе с "Шальке" Конопы, "Локомотивом" Смолова и я, если бы перешел. Но президент меня не отпустил. Я сел в раздевалке и заплакал. Это в 33 года", - сказал Селезнев.

Напомним, что за "Акхисар" Селезнев выступал в 2018 году и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Турции. Сейчас Евгений выступает за "Бурсаспор" во втором дивизионе.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Галатасарай (Стамбул) Акхисар Беледиеспор (Турция)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 22:26
Поел хоть?
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+1
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
19.02.2020 в 22:56
Нет, все в семью
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
19.02.2020 в 23:06
Сложил всю шаурму в посылку и отправил семье в Украину...
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0
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