Я сел и заплакал - Селезнев рассказал, как его не отпустили в Галатасарай

Украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, как в свое время турецкий "Акхисар" не захотел его отпускать в "Галатасарай".

"На клуб пришел запрос из "Галатасарая". Мне президент говорит: "В этот клуб ты не уйдешь даже за 10 миллионов и выключил телефон. День до закрытия трансферного окна. Лига чемпионов. "Галатасарай" в группе с "Шальке" Конопы, "Локомотивом" Смолова и я, если бы перешел. Но президент меня не отпустил. Я сел в раздевалке и заплакал. Это в 33 года", - сказал Селезнев.

Напомним, что за "Акхисар" Селезнев выступал в 2018 году и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Турции. Сейчас Евгений выступает за "Бурсаспор" во втором дивизионе.