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Зинченко: Кубок Карабао нужно переименовать в Кубок Клаудио Браво

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(2 голосов)

Сити взял трофей третий год подряд

Зинченко: Кубок Карабао нужно переименовать в Кубок Клаудио Браво
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после победы в финале Кубка английской Лиги над "Астон Виллой" (2:1).

"После матча в раздевалке кто-то сказал, что мы должны переименовать Кубок Карабао (официальное спонсорское название Кубка лиги – прим.) в Кубок Клаудио Браво. Киперу пришлось поработать, и он не раз нас спасал. Все только о нем и говорили в раздевалке.

Это был большой матч. "Вилла" была очень организована в защите, было непросто, но в финале по-другому и не могло быть.

Невероятно чувство вновь выиграть этот трофей. Мы делаем это уже третий раз подряд, очень важно выигрывать каждый титул.

Надо сконцентрироваться на нашей игре в каждом отдельно взятом матче, а в конце мы увидим, станет ли этот сезон для нас успешным. У нас есть еще возможность выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии, мы будем сражаться за эти титулы", – сказал Зинченко в комментарии официальному сайту "горожан".

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В статье: Клаудио Браво Манчестер Сити Александр Зинченко
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