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Бутко дебютировал за Лех в победном матче с Гурником

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Защитник отыграл весь матч

Бутко дебютировал за Лех в победном матче с Гурником
Новина українською

Украинский защитник "Леха" Богдан Бутко провел свой первый матч в польском клубе.

Бутко вышел в стартовом составе своей команды (как и украинец Владимир Костевич) в матче 25-го тура чемпионата страны против "Гурника" и отыграл все 90 минут.

Ну а "Лех" разгромил гостей со счетом 4:1.

Напомним, что права на 29-летнего украинца принадлежат "Шахтеру", а "Лех" арендовал Бутко до конца сезона.

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В статье: Богдан Бутко Владимир Костевич Лех (Познань)
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