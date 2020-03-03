Бутко дебютировал за Лех в победном матче с Гурником
Защитник отыграл весь матч
Украинский защитник "Леха" Богдан Бутко провел свой первый матч в польском клубе.
Бутко вышел в стартовом составе своей команды (как и украинец Владимир Костевич) в матче 25-го тура чемпионата страны против "Гурника" и отыграл все 90 минут.
Ну а "Лех" разгромил гостей со счетом 4:1.
Напомним, что права на 29-летнего украинца принадлежат "Шахтеру", а "Лех" арендовал Бутко до конца сезона.
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