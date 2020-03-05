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Жерсон Родригес: Хочу играть в лучших командах

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Амбициозные планы люксембуржца

Жерсон Родригес: Хочу играть в лучших командах
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Атакующий хавбек "Динамо" Жерсон Родригес, который выступает в аренде в турецком "Анкарагюджю" рассказал о своих амбициях.

"Мои цели действительно высоки. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира и Европы. Хочу играть в лучших командах. Поэтому я всегда работаю над тем, чтобы приблизить достижение своих целей", - сказал Жерсон Родригес.

Напомним, что после переезда в Турцию Жерсон Родригес провел в тамошнем чемпионате уже 5 матчей, отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Источник:
timeturk

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