Жерсон Родригес: Хочу играть в лучших командах

Атакующий хавбек "Динамо" Жерсон Родригес, который выступает в аренде в турецком "Анкарагюджю" рассказал о своих амбициях.

"Мои цели действительно высоки. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира и Европы. Хочу играть в лучших командах. Поэтому я всегда работаю над тем, чтобы приблизить достижение своих целей", - сказал Жерсон Родригес.

Напомним, что после переезда в Турцию Жерсон Родригес провел в тамошнем чемпионате уже 5 матчей, отличился 2 голами и 1 результативной передачей.