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Костевич реабилитировался. Украинец отдал голевую передачу в матче Экстраклясы

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Исправился после момента с пропущенным голом

Костевич реабилитировался. Украинец отдал голевую передачу в матче Экстраклясы
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Вчера познанский "Лех" (5 место в турнирной таблице), за который выступают украинцы Владимир Костевич и Богдан Бутко, разошелся миром на выезде с краковской "Вислой" (13-е, 4 с конца место). Счет матча 1:1.

Оба украинских латераля сыграли весь матч 26 тура чемпионата Польши.

Когда на 6 минуте игры хозяева забивали гол, Костевич (№22) пропустил за спину форварда "Вислы" Вукана Савичевича.

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Однако уже на 39 минуте Владимир сделал ассист (51-я секунда видео) - прострелил со своего левого фланга в штрафную "Вислы", а его партнер, датчанин Кристиан Гюткьер, вколотил мяч в сетку.

Чемпионат Польши, 26 тур

"Висла" (Краков) - "Лех" (Познань) 1:1

Голы: Савичевич (6) - Гюткьер (39)

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В статье: Богдан Бутко Владимир Костевич чемпионат Польши
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