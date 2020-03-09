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Зозуля: Сейчас Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский форвард пока не планирует возвращаться в родной чемпионат

Зозуля: Сейчас Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

Роман Зозуля, который сейчас защищает цвета "Альбасете" из Сегунды, сравнил его чемпионат с УПЛ, а также рассказал, стоит ли ждать его возвращения на родину.

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"Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни прежде всего, от футбола. Сейчас, кто разбираеться в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят, как сказать... принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше.

Возвращение в УПЛ? Ну, предложений нет. В Украине сейчас если взять, то только "Динамо", "Шахтер". Две команды, в принципе. Я же говорю, что пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь, и никогда не говорю "никогда", все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде в Украине", - цитирует Зозулю Football Hub.

В текущем сезоне Роман принял участие в 28 матчах, в которых смог забить три гола.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (16)
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high_jack (Bucha)
09.03.2020 в 20:46
Оправдание таким образом собственной низкой эффективности? Не думаю, что Кадис-Сарагоса-Альмерия-Уэска сильнее ШД-ДК-ЗЛ-ДЧ. Да и средина/низ таблицы явно в две головы не затопчут наших.
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+1
0
болельщик_футбола (Донецк)
09.03.2020 в 21:20
здесь ключевое слово: жизнь лучше и возвращаться не собираюсь... ну и попутно - ставит себя на уровень Динамо и Шахтера... остальные так, пыль... птица высокого полета, понимаешь...
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.03.2020 в 20:26
Це прояв ущербності наших футболістів: завжди намагаються принизити рідний чемпіонат аб и якось виправдати себе. У інших країнах, навіть ще нижчих за нас за рейтингом такого немає.
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0
0
DimaADI (Днепр)
09.03.2020 в 19:57
Не знаю, не смотрел никогда Сегунду, но УПЛ на данный момент днище. Команд не хватает, что бы набрать полноценный чемпионат. С Первой лиги отказываются переходить в УПЛ. На матчах по 4 тыс человек. Возмущаться по поводу слов Зозули может только слепой, глухой и глупый.
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+3
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.03.2020 в 20:15
Спасибо, что озвучил мои мысли я просто поставлю тебе плюсик :)
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+1
-1
болельщик_футбола (Донецк)
09.03.2020 в 21:15
уровень чемпа определяет не количество команд, а количество вложенных в команды бабок... инфраструктура, игроки, тренеры и др. ... а количество команд на уровень не влияет...
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.03.2020 в 19:43
Во как закуковала Зозуля!)
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+2
-4
Зритель (Харьков)
09.03.2020 в 19:38
Судя по аж 3-м голам в 28-ми матчах - Сегунда таки сильнее. В Украине Зозуля намного больше забивал.
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+3
-2
болельщик_футбола (Донецк)
09.03.2020 в 19:35
отаки они патриоты... хе-хе... любовь на расстоянии... а вы тунец, тунец, семью кормить надо (для особо одаренных фраза про Селезнева)... оказывается не только тунец жить хорошо хочет, а и патриоты... :)
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+3
-6
СашаXM (Хмельницкий)
09.03.2020 в 20:01
ты заблукав?? разницу межу РФ и Испанией чувствуешь?? Или вам вообще всё промыли?
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+3
-1
vadikk (Odessa)
09.03.2020 в 20:40
Теперь украинским игрокам не надо переходить в европейские чемпионаты,чтоб какой то поц из Донецка не назвал их непатриотами？ахаха
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+2
-1
болельщик_футбола (Донецк)
09.03.2020 в 21:09
кстати, это ты поц...
0
-1
болельщик_футбола (Донецк)
09.03.2020 в 21:07
вы по сути д...лы... один говорит честно: мне надо кормить семью... а другой говорит: я патриот страны, но жить я буду там где лучше... вервого вы гнобите, а второго на руках носите... вы реально не догоняете... ну тогда и дальше вас будут иметь во все места... молодцы...
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+1
-2
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Siren05 (Мариуполь)
09.03.2020 в 19:29
Я имею ввиду не только Зозулю, а вообще всех перешедших в другие страны...
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
09.03.2020 в 19:27
Сколько было аналогичных интервью. И всегда в угоду тому чемпионату. где играет интевьюируемый, он говорит, что данный чемпионат сильнее. Перефразируя популярное изречение можно сделать вывод : " Там чемпионат сильнее, где играю я! ". И так до бесконечности...
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+6
0
androma (Вересневе)
09.03.2020 в 19:18
Через пол года будет говорить что сегунда В на две головы сильнее украинского чемпионата
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+3
0

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