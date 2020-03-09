Зозуля: Сейчас Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата

Роман Зозуля, который сейчас защищает цвета "Альбасете" из Сегунды, сравнил его чемпионат с УПЛ, а также рассказал, стоит ли ждать его возвращения на родину.

"Украина всегда в сердце, но я здесь кайфую от жизни прежде всего, от футбола. Сейчас, кто разбираеться в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня начнут закидывать камнями, что, мол, ты там. Не все хотят, как сказать... принять. Потому что чемпионат сильнее, жизнь лучше.

Возвращение в УПЛ? Ну, предложений нет. В Украине сейчас если взять, то только "Динамо", "Шахтер". Две команды, в принципе. Я же говорю, что пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь, и никогда не говорю "никогда", все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде в Украине", - цитирует Зозулю Football Hub.

В текущем сезоне Роман принял участие в 28 матчах, в которых смог забить три гола.