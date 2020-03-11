Малиновский получил оценку за матч с Валенсией

Украинский хавбек Руслан Малиновский вчера принял участие в ответном матче "Аталанты" в Лиге чемпионов с испанской "Валенсией" (4:3).

Руслана не было в основе "Аталанты", но он появился на поле Местальи на 78 минуте - заменил Алехандро Гомеса.

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После выхода Руслана его команда забила победный гол на 82 минуте.

На счету украинца 8 передач, из них 6 - точные. Общая оценка за матч от WhoScored - 6.06 (самая высокая 10 - у автора покера Иличича, самая низкая - 6.04 в Адриена Тамезе, который также как и Руслан выходил на замену).