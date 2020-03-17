Петряк: Сейчас живу в так называемом колхозе - здесь спокойнее

Украинский полузащитник венгерского "Фехервара" Иван Петряк рассказал, как он переносит пандемию коронавируса.

"Я сейчас живу в так называемом колхозе — здесь спокойнее пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов.

На всякий случай, в магазин поеду позже. Сейчас возьму что-то интересненькое для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения. Пока никуда не выезжаем, и никто нас не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, так как в аэропортах — большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она "не первой свежести" — ей уже семьдесят. Поэтому лучше ее поберечь, и она посидит у нас", — сказал Петряк.