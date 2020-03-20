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Лунин выделил игроков Реала с самым сильным ударом

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Лунин выделил игроков Реала с самым сильным ударом
Новина українською

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о футболистах "Реала", которые ему попадались, с самым сильным ударом.

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Из "Реала" - Бэйл, у него "змея" летит.

У Вальверде сильный удар, у Каземиро там ...пушка. Много футболистов, на самом деле «дуру» у всех хватает.

Напомним, что Андрей Лунин имеет контракт с мадридским "Реалом", а играет в аренде "Реала" Овьедо.

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В статье: Гарет Бэйл Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Каземиро Реал (Овьедо) Федерико Вальверде Андрей Лунин
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