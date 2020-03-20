Лунин выделил игроков Реала с самым сильным ударом

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин ответил на вопрос о футболистах "Реала", которые ему попадались, с самым сильным ударом.

Из "Реала" - Бэйл, у него "змея" летит. У Вальверде сильный удар, у Каземиро там ...пушка. Много футболистов, на самом деле «дуру» у всех хватает.

Напомним, что Андрей Лунин имеет контракт с мадридским "Реалом", а играет в аренде "Реала" Овьедо.