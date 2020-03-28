Слуцк - Динамо Брест 0:1. Видеообзор матча
Гол Артема Милевского приносит победу "Динамо"
Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Беларуси "Слуцк" - "Динамо" Брест.
Высшая лига, второй тур. Слуцк, "Городской стадион"
ФК “Слуцк” – “Динамо” Брест 0:1
Гол: Милевский 19
ФК “Слуцк”: Панкратов – Велько, Образов, Коанда, Кривулькин – Такулов, Тетеренко (Гафар 81) – Семенов, Бураев (Анюкевич 76), Умар Бала (Короев 71) – Сердюк
“Динамо”: Павлюченко – Витус, Кики, Павловец, Веретило – Нойок, Кисляк – Савицкий (Юзепчук 74), Бакай, Лаптев (Садовский 64) – Милевский (Быков 79)
Предупреждения: Образов 38, Такулов 59, Сердюк 90, Анюкевич 90+1 – Витус 5, Павловец 27, Лаптев 43
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