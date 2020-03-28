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Слуцк - Динамо Брест 0:1. Видеообзор матча

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Гол Артема Милевского приносит победу "Динамо"

Слуцк - Динамо Брест 0:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Беларуси "Слуцк" - "Динамо" Брест.

Высшая лига, второй тур. Слуцк, "Городской стадион"

ФК “Слуцк” – “Динамо” Брест 0:1

Гол: Милевский 19

ФК “Слуцк”: Панкратов – Велько, Образов, Коанда, Кривулькин – Такулов, Тетеренко (Гафар 81) – Семенов, Бураев (Анюкевич 76), Умар Бала (Короев 71) – Сердюк

“Динамо”: Павлюченко – Витус, Кики, Павловец, Веретило – Нойок, Кисляк – Савицкий (Юзепчук 74), Бакай, Лаптев (Садовский 64) – Милевский (Быков 79)

Предупреждения: Образов 38, Такулов 59, Сердюк 90, Анюкевич 90+1 – Витус 5, Павловец 27, Лаптев 43

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В статье: Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Слуцк (Беларусь)
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