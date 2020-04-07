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Зинченко принес соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери тренера

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Соболезнования Пепу

Зинченко принес соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери тренера
Новина українською

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил соболезнования тренеру команды Пепу Гвардиоле, у которого умерла мать.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", – написал Зинченко в Инстаграме.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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