Зинченко принес соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери тренера
Соболезнования Пепу
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил соболезнования тренеру команды Пепу Гвардиоле, у которого умерла мать.
"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", – написал Зинченко в Инстаграме.
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