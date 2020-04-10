Артем Кравец задумался о будущем после завершения карьеры

Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал о планах заняться тренерской работой.

Последние полгода, признается Артем, очень задумался над этой темой.

Я поиграл в разных странах, работал с многими тренерами. Мне есть с чем сравнивать.

Плюс ко всему, я вижу какие-то детали. Мне нравится такая работа, которую делал тот же Ребров.