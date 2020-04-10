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Артем Кравец задумался о будущем после завершения карьеры

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(1 голосов)

Хочет стать тренером

Артем Кравец задумался о будущем после завершения карьеры
Новина українською

Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал о планах заняться тренерской работой.

Последние полгода, признается Артем, очень задумался над этой темой.

Я поиграл в разных странах, работал с многими тренерами. Мне есть с чем сравнивать.

Плюс ко всему, я вижу какие-то детали. Мне нравится такая работа, которую делал тот же Ребров.

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Я хотел бы еще поиграть лет 3, 4, 5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но ...Это уже лет через 7, наверное.

Хотя мысль есть. Уверен, если пойду, мне многое может получиться.

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В статье: Артем Кравец Сергей Ребров Кайсериспор (Турция) тренер
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Источник:
Трибуна

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