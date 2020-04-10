Артем Кравец задумался о будущем после завершения карьеры
Хочет стать тренером
Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал о планах заняться тренерской работой.
Последние полгода, признается Артем, очень задумался над этой темой.
Я поиграл в разных странах, работал с многими тренерами. Мне есть с чем сравнивать.
Плюс ко всему, я вижу какие-то детали. Мне нравится такая работа, которую делал тот же Ребров.
Я хотел бы еще поиграть лет 3, 4, 5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но ...Это уже лет через 7, наверное.
Хотя мысль есть. Уверен, если пойду, мне многое может получиться.
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Источник:Трибуна
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