Малиновский сообщил о предостережении от Гасперини и изменениях в тренировках

Игрок итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о коронавирусе и своих тренировках.

По словам Руслана, ситуация в городе Бергамо налаживается - за последнюю неделю количество зараженных коронавируса или стабильная, или идет на спад.

За этот месяц я 2 раза ездил в магазин чисто за продуктами. Во всей Ломбардии и Италии идет уменьшение количества зараженных. Соответственно, уменьшается нагрузка на больницы. Больше медиков приезжают в Италию, больше тех, кто выздоровел и меньше погибших.

Страшно, по словам Руслана то, что человек может неделю не иметь никаких симптомов и заражать всех вокруг.

В этом проблема, даже если люди дома, кто-то один может заразить 70-80 других. У меня есть друг из Житомира, живет в Бергамо. У него 60-летний товарищ умер. Никаких симптомов не было, никогда не болел, умер из-за коронавируса. У соседки из дома брат в тяжелом состоянии. В Бергамо очень много людей, которые кого-то потеряли или кто-то из близких находится в тяжелом состоянии из-за этой болезни.

Малиновский вспоминает, что было очень приятно, когда прошли "Валенсию" в Лиге чемпионов.

У меня в жизни еще не было таких моментов, чтобы доходить до такого этапа Лиги чемпионов. Но неприятный момент был в выездной игре с "Валенсией", когда матч был якобы при пустых трибунах, но за их пределами было 6-7 000 болельщиков. После этого матча все кончилось.

Руслан, как и все поклонники футбола, надеется, что игра миллионов вернется.

Может не так, как хотим, но главное - чтобы все были здоровы. Ведь теперь в Италии часто говорят, что футбол - это не только футболисты на поле, но и люди, сотни тысяч тех, кто работает на клубы, это также журналисты. От этого страдают не только футболисты.

Наставник "Аталанты" Гасперини, по словам Малиновского, первую неделю карантина находился на тренировочной базе клуба.