Малиновский сообщил о предостережении от Гасперини и изменениях в тренировках
А также потерях из-за коронавируса в Бергамо
Игрок итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о коронавирусе и своих тренировках.
По словам Руслана, ситуация в городе Бергамо налаживается - за последнюю неделю количество зараженных коронавируса или стабильная, или идет на спад.
За этот месяц я 2 раза ездил в магазин чисто за продуктами. Во всей Ломбардии и Италии идет уменьшение количества зараженных. Соответственно, уменьшается нагрузка на больницы. Больше медиков приезжают в Италию, больше тех, кто выздоровел и меньше погибших.
Страшно, по словам Руслана то, что человек может неделю не иметь никаких симптомов и заражать всех вокруг.
В этом проблема, даже если люди дома, кто-то один может заразить 70-80 других. У меня есть друг из Житомира, живет в Бергамо. У него 60-летний товарищ умер. Никаких симптомов не было, никогда не болел, умер из-за коронавируса. У соседки из дома брат в тяжелом состоянии. В Бергамо очень много людей, которые кого-то потеряли или кто-то из близких находится в тяжелом состоянии из-за этой болезни.
Малиновский вспоминает, что было очень приятно, когда прошли "Валенсию" в Лиге чемпионов.
У меня в жизни еще не было таких моментов, чтобы доходить до такого этапа Лиги чемпионов. Но неприятный момент был в выездной игре с "Валенсией", когда матч был якобы при пустых трибунах, но за их пределами было 6-7 000 болельщиков. После этого матча все кончилось.
Руслан, как и все поклонники футбола, надеется, что игра миллионов вернется.
Может не так, как хотим, но главное - чтобы все были здоровы. Ведь теперь в Италии часто говорят, что футбол - это не только футболисты на поле, но и люди, сотни тысяч тех, кто работает на клубы, это также журналисты. От этого страдают не только футболисты.
Наставник "Аталанты" Гасперини, по словам Малиновского, первую неделю карантина находился на тренировочной базе клуба.
Но спустя неделю вернулся домой к жене. За это время у нас было 3 общие онлайн-чаты с руководством клуба и всей командой. Сказали, что никто не знает, что будет дальше.
Есть следующая дата - 3 мая. Есть задание от тренера по физподготовке, вот прислали на следующую неделю. С каждым разом они становятся все тяжелее. Гасперини сказал, что ему важно, чтобы все были в тонусе и никто не набрал лишнего веса.