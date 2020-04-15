Милевский вошел в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран четвертый тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную.

Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, который забил гол в матче с "Ислочью" (3:1).

Ранее 35-летний украинец оказался в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси.