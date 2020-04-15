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Милевский вошел в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси

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Миля борозды не портит

Милевский вошел в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.

На минувших выходных здесь был сыгран четвертый тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную.

Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, который забил гол в матче с "Ислочью" (3:1).

Ранее 35-летний украинец оказался в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси.

Милевский вошел в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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