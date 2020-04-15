Милевский вошел в сборную 4-го тура чемпионата Беларуси
Миля борозды не портит
Единственной страной в Европе, где играют в футбол, остается Беларусь.
На минувших выходных здесь был сыгран четвертый тур, по итогам которого местная федерация составила символическую сборную.
Вошел в нее и украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, который забил гол в матче с "Ислочью" (3:1).
Ранее 35-летний украинец оказался в сборной 2-го тура чемпионата Беларуси.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...