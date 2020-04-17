Алибеков: Хочется себя показать в Словане, а в будущем вернуться в Динамо

Полузащитник либерецкого "Слована" Ахмед Алибеков, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о своей адаптации в чешской команде, а также рассказал о своих ближайших целях и задачах.

"Когда приехал, была больше адаптация. Я там сразу в первой игре вышел на 30 минут, потом больше на замене был, не выходил. Потом вышел против "Спарты", одной из сильнейших команд в Чехии. Сыграла хорошо вся команда, я тоже неплохо сыграл.

Потом начал больше играть, на Кубок играл, хоть там и любительская команда была. Играл еще один матч перед сборной. Все было нормально, единственное что было рассечение. Соперник наступил на лицо, меня заменили в перерыве. В сборной получил во второй игре травму и после того, как приехал лечиться, особо не играл после этого. Еще были проблемы с визой. Рассказал публично? В этом нет ничего такого. Многие игроки с этим сталкивались. Опыт, хороший или плохой — это все равно опыт.

Хочется себя и здесь показать, но я, конечно, игрок "Динамо" и хочется в будущем вернуться и играть за "Динамо", - сказал Алибеков.

Напомним, что в нынешнем сезоне Алибеков сыграл за "Слован" в 10 матчах, в которых забил 2 гола.