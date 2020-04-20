  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Безус: Яремчук в порядке, работает наравне со всеми
В тренде

Безус: Яремчук в порядке, работает наравне со всеми

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард сборной Украины залечил травму

Безус: Яремчук в порядке, работает наравне со всеми
Новина українською

Украинский хавбек "Гента" Роман безус рассказал о том, как обстоят дела у украинской диаспоры футболистов в Бельгии.

— Роман, расскажи, как дела у Яремчука?

— Он тренируется, мяч принимает, по воротам бьет, так что все нормально (улыбается). Я, конечно, не могу сказать, что было бы если бы у нас были полноценные занятия и игры, но на данный момент Рома выполняет упражнения, которые делают все.

— То есть, если бы Евро состоялось в нынешнем году, то нападающий сборной Украины был бы в полной боевой готовности?

— Думаю, да. Рома много работает, как на поле, так и в тренажерном зале.

— У Игоря Пластуна все нормально?

— Да, правда, с ним я вижусь реже, поскольку он тренируется в группе с защитниками.

— Андрей Бацула говорил, что до карантина вы не раз встречались украинской диаспорой?

— Конечно. Сейчас, правда, этого делать нельзя, но недавно мы виделись, играли через сетку, можно так, чтобы не подходить близко друг к другу. Я был в паре с Бацулой — как кременчугская мафия, а Макаренко в команде с Яремчуком.

— Чья взяла?

— Не буду рассказывать, а то ребята могут обидеться (улыбается).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo25
20.04.2020 в 20:44
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...