Безус: Яремчук в порядке, работает наравне со всеми

Украинский хавбек "Гента" Роман безус рассказал о том, как обстоят дела у украинской диаспоры футболистов в Бельгии.

— Роман, расскажи, как дела у Яремчука?

— Он тренируется, мяч принимает, по воротам бьет, так что все нормально (улыбается). Я, конечно, не могу сказать, что было бы если бы у нас были полноценные занятия и игры, но на данный момент Рома выполняет упражнения, которые делают все.

— То есть, если бы Евро состоялось в нынешнем году, то нападающий сборной Украины был бы в полной боевой готовности?

— Думаю, да. Рома много работает, как на поле, так и в тренажерном зале.

— У Игоря Пластуна все нормально?

— Да, правда, с ним я вижусь реже, поскольку он тренируется в группе с защитниками.

— Андрей Бацула говорил, что до карантина вы не раз встречались украинской диаспорой?

— Конечно. Сейчас, правда, этого делать нельзя, но недавно мы виделись, играли через сетку, можно так, чтобы не подходить близко друг к другу. Я был в паре с Бацулой — как кременчугская мафия, а Макаренко в команде с Яремчуком.

— Чья взяла?

— Не буду рассказывать, а то ребята могут обидеться (улыбается).