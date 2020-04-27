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Сломанный нос помешал Кравцу построить карьеру в Леганесе

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(2 голосов)

С первого раза

Сломанный нос помешал Кравцу построить карьеру в Леганесе
Новина українською

Василий Кравец, украинский фланговый защитник испанского "Леганеса", который сейчас находится в аренде "Луго" с Сегунды, вспомнил свои неудачи в клубе из пригорода Мадрида.

В 2019 году Василий перешел в "Леганес", но закрепиться в основе не сумел. За считанные дни до завершения летнего трансферного окна его выставили на трансфер, однако тогда Кравец остался в клубе и к зиме просидел в глухом резерве.

В "Леганесе" я выполнял всю свою работу, не имел штрафов. Просто летом поехали на сбор, там я провел две игры. В одной из них сломал нос. Долгое время не тренировался с группой, потому что не мог носом дышать. Каждый раз у меня пульс поднимался.

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После короткого восстановления тренер сразу выставил меня в основу на контрольный матч с "Альбасете" Романа Зозули. Притом было солнце, где-то 16-17 часов. Меня пригрело и я поплыл ...В перерыве меня заменили. И после той игры мне сказали, что тренер во мне не увидел перспективы - трансфер или аренда.

Напомним, что "Луго" от зимы арендует Василия Кравца, притом украинский латераль левого фланга имеет действительный контракт с "Леганесом" до середины 2023 года.

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В статье: Чемпионат Испании Леганес Василий Кравец
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Комментарии (0)
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cavo37
27.04.2020 в 13:05
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