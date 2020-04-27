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Чижевский: С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди

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Евгений импульсивен как и в начале карьеры

Чижевский: С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию украинского защитника Динамо (Брест) Евгения Хачериди.

"С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди. Поведение Евгения очень вредит ему, ведь теперь он будет вынужден отдохнуть от футбола.

Обидно и брестскому "Динамо", которое из-за дисквалификации потеряло центрального защитника", – сказал Чижевский.

Напомним, что на 85-й минуте матча с "Витебском" (0:1) Хачериди был удален за удар ногой игрока соперника. После матча Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, а также дал в СМИ резонансное интервью по итогам матча, хотя позже в комментарии официальному сайту брестчан принес свои извинения.

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В статье: Евгений Хачериди Александр Чижевский Динамо (Брест) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Экспресс

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