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Экс-помощник Реброва: Для Сергея Динамо - родной клуб. Он бы вернул золотые медали в Киев

Наши за границей
(1 голосов)

Ребров мог бы вновь стать тренером бело-синих?

Экс-помощник Реброва: Для Сергея Динамо - родной клуб. Он бы вернул золотые медали в Киев
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал, что киевский клуб родной для Реброва.

– Следите за работой Сергея Реброва в "Ференцвароше"?
– Да. Ребров – это тренер, который всегда хочет эволюционировать, развиваться, учиться. За короткий срок он сделал "Ференцварош" чемпионом страны и вывел в групповой турнир Лиги Европы.

– Стоит ли Реброву возвращаться в "Динамо"?
– Ребров смог бы вновь стать тренером "Динамо". Это было бы даже хорошо. Он сейчас на такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому.

У него динамовское сердце. Для Сергея "Динамо" – родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, как достичь успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Рауль Рианчо
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Источник:
Gazeta.ua

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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
02.05.2020 в 13:08
Це анекдот як можна подолати такий розрив
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