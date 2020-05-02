Экс-помощник Реброва: Для Сергея Динамо - родной клуб. Он бы вернул золотые медали в Киев

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал, что киевский клуб родной для Реброва.

– Следите за работой Сергея Реброва в "Ференцвароше"?

– Да. Ребров – это тренер, который всегда хочет эволюционировать, развиваться, учиться. За короткий срок он сделал "Ференцварош" чемпионом страны и вывел в групповой турнир Лиги Европы.

– Стоит ли Реброву возвращаться в "Динамо"?

– Ребров смог бы вновь стать тренером "Динамо". Это было бы даже хорошо. Он сейчас на такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому.

У него динамовское сердце. Для Сергея "Динамо" – родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, как достичь успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев.