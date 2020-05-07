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Зинченко о карантине: Невозможно больше терпеть, просто крыша едет

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Карантин затянулся

Зинченко о карантине: Невозможно больше терпеть, просто крыша едет
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что ему тяжело дается самоизоляция на карантине.

"Если описать карантин в трех словах: "невозможно больше терпеть". На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет. Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Тот же Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы.

Тренируемся два раза неделю вместе с командой онлайн. Тренерский штаб в работу не вмешивается, работаем с физиотерапевтом", - рассказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко коронавирус
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Источник:
Відеожурнал Yellow

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