Зинченко о карантине: Невозможно больше терпеть, просто крыша едет

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что ему тяжело дается самоизоляция на карантине.

"Если описать карантин в трех словах: "невозможно больше терпеть". На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет. Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Тот же Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы.

Тренируемся два раза неделю вместе с командой онлайн. Тренерский штаб в работу не вмешивается, работаем с физиотерапевтом", - рассказал Зинченко.