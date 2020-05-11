Яремчук лично заявил о выздоровлении и ответил на вопрос об уходе из Гента

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сообщил, что оправился от травмы, уже месяц работает и ждет официальных матчей.

Свой карантин, признался Роман, он не почувствовал, потому что посвятил его восстановлению после травмы, почти все время проводил на базе с физиотерапевтами.

На время восстановления Яремчук отказался от интервью.

Не видел смысла комментировать какие-то непонятные вещи. Все знают, что восстановление занимает 3 месяца. Я хотел спокойно восстанавливаться без внимания со стороны СМИ.

Нападающий спросили о вероятности перехода из "Гента" в какой-то из топ-клубов.

Таких мыслей нету. Я только набрал форму, хочу вернуть кондиции. Только после этого можно будет говорить о топ-чемпионате.

Роман не уверен, что набрал бы сейчас форму, если бы не карантин. Хотя намеревался это сделать, как и принять участие в Евро-2020.

Если бы Евро был бы сейчас ...Сложно сказать, когда пропускаешь 3 месяца. Можно вернуться на уровень Бельгии, Украины, но на уровень чемпионата Европы - там иначе, надо быть готовым на 300%. Делал все для этого. Но сейчас чувствую себя прекрасно.

В том, чтобы решиться на операцию зимой, Романа убедили Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко.

Андрей Николаевич дал много подсказок, когда у меня была операция. К кому обратиться, как это должно выглядеть. Очень помог. Сказал, что я должен быть готов играть без боли. Я его послушал и сделал операцию. Перед операцией я знал количество времени на восстановление и то, что могу вернуться к Евро-2020. Иначе я бы тянул к лету и тогда уже делал операцию, после Евро. У меня был выбор - операция или продолжить играть. Но пообщался с опытными людьми... Андрей Ярмоленко был со мной в Сербии.

Размышляет Роман и о шансах сборной Украины на Евро-2020.