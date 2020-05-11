Яремчук лично заявил о выздоровлении и ответил на вопрос об уходе из Гента
И поддержку от Шевченко и Ярмоленко
Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сообщил, что оправился от травмы, уже месяц работает и ждет официальных матчей.
Свой карантин, признался Роман, он не почувствовал, потому что посвятил его восстановлению после травмы, почти все время проводил на базе с физиотерапевтами.
На время восстановления Яремчук отказался от интервью.
Не видел смысла комментировать какие-то непонятные вещи. Все знают, что восстановление занимает 3 месяца. Я хотел спокойно восстанавливаться без внимания со стороны СМИ.
Нападающий спросили о вероятности перехода из "Гента" в какой-то из топ-клубов.
Таких мыслей нету. Я только набрал форму, хочу вернуть кондиции. Только после этого можно будет говорить о топ-чемпионате.
Роман не уверен, что набрал бы сейчас форму, если бы не карантин. Хотя намеревался это сделать, как и принять участие в Евро-2020.
Если бы Евро был бы сейчас ...Сложно сказать, когда пропускаешь 3 месяца. Можно вернуться на уровень Бельгии, Украины, но на уровень чемпионата Европы - там иначе, надо быть готовым на 300%. Делал все для этого. Но сейчас чувствую себя прекрасно.
В том, чтобы решиться на операцию зимой, Романа убедили Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко.
Андрей Николаевич дал много подсказок, когда у меня была операция. К кому обратиться, как это должно выглядеть. Очень помог. Сказал, что я должен быть готов играть без боли. Я его послушал и сделал операцию.
Перед операцией я знал количество времени на восстановление и то, что могу вернуться к Евро-2020. Иначе я бы тянул к лету и тогда уже делал операцию, после Евро. У меня был выбор - операция или продолжить играть. Но пообщался с опытными людьми... Андрей Ярмоленко был со мной в Сербии.
Размышляет Роман и о шансах сборной Украины на Евро-2020.
Все знают, что у нас хорошая команда, в Европе начали о ней говорить. Но знаем и то, что футбол может раз поставить на место так, что потом трудно будет собраться.
Была ситуация 2016 года, когда сборная неудачно выступила, была критика. Ко всему нужно относиться постепенно. Сейчас мы вышли на Евро, должны подготовиться к серьезным матчам. А как все будет - посмотрим. Конечно, мечта каждого футболиста - выиграть ЧЕ. Но надо быть реалистом и двигаться к этому постепенно.