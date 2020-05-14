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Шевченко: Галлиани часто присылает мне старые видео

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Вспомнил эпоху великого Милана

Шевченко: Галлиани часто присылает мне старые видео
Новина українською

Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками из итальянского "Милана"..

Андрей заметил, что его товарищи по команде были замечательными игроками и честными людьми.

Мы вместе росли и дарили прекрасные эмоции болельщикам. У меня много хороших воспоминаний. Костакурта, Альбертини и Амброзини - это те, кто были для меня самыми близкими в начале. Также у меня хорошие отношения с Паоло Мальдини.

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Галлиани часто присылает мне старые видео, у нас тоже прекрасные отношения. Как и с Анчелотти, тренером, с которым я выиграл больше всего трофеев. Вместе с Галлиани и Берлускони они построили великий "Милан", - цитирует Шевченко Sky Sport.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Карло Анчелотти Адриано Галлиани Сильвио Берлускони Массимо Амброзини Паоло Мальдини Алессандро Костакурта Милан (Италия) Деметрио Альбертини
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