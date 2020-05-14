Шевченко: Галлиани часто присылает мне старые видео

Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками из итальянского "Милана"..

Андрей заметил, что его товарищи по команде были замечательными игроками и честными людьми.

Мы вместе росли и дарили прекрасные эмоции болельщикам. У меня много хороших воспоминаний. Костакурта, Альбертини и Амброзини - это те, кто были для меня самыми близкими в начале. Также у меня хорошие отношения с Паоло Мальдини.

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