Шевченко: Галлиани часто присылает мне старые видео
Вспомнил эпоху великого Милана
Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с бывшими одноклубниками из итальянского "Милана"..
Андрей заметил, что его товарищи по команде были замечательными игроками и честными людьми.
Мы вместе росли и дарили прекрасные эмоции болельщикам. У меня много хороших воспоминаний. Костакурта, Альбертини и Амброзини - это те, кто были для меня самыми близкими в начале. Также у меня хорошие отношения с Паоло Мальдини.
Галлиани часто присылает мне старые видео, у нас тоже прекрасные отношения. Как и с Анчелотти, тренером, с которым я выиграл больше всего трофеев. Вместе с Галлиани и Берлускони они построили великий "Милан", - цитирует Шевченко Sky Sport.