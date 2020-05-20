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Артем Кравец вместе с Кайсериспором сдал тест на COVID-19

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И вернулся к тренировкам

Артем Кравец вместе с Кайсериспором сдал тест на COVID-19
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Нападающий турецкого "Кайсериспора" и национальной сборной Украины Артем Кравец в составе своей команды 15 мая сдал тест на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт клуба, результаты теста всех игроков оказались отрицательными.

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Возобновление Суперлиги Турции ожидают 12-13 июня.

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В статье: Чемпионат Турции Кайсериспор (Турция) коронавирус тестирование
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