Артем Кравец вместе с Кайсериспором сдал тест на COVID-19
И вернулся к тренировкам
Нападающий турецкого "Кайсериспора" и национальной сборной Украины Артем Кравец в составе своей команды 15 мая сдал тест на COVID-19.
Как сообщает официальный сайт клуба, результаты теста всех игроков оказались отрицательными.
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Возобновление Суперлиги Турции ожидают 12-13 июня.
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