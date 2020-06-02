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Украинский форвард принес своей команде победу в матче 1 лиги Польши

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В Польше играют и в первой лиге

Украинский форвард принес своей команде победу в матче 1 лиги Польши
Новина українською

После карантина, связанного с пандемией коронавируса, возобновился чемпионат Польши, в том числе и матчи местной 1 лиги.

Так, в одном из сегодняшних поединков "Пуща" из Неполомице с минимальным счетом обыграла "Хойнице".

Причем единственный гол забил 30-летний украинский форвард Евгений Радионов.

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Эта победа позволила "Пуще" отдалиться от зоны вылета и подняться на 12-е место в таблице (из 18 команд).

Отметим, что Радионов перешел в "Пущу" из "Лодзя" в феврале этого года и в 4 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Евгений Радионов Пуща Непомилице (Польша)
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