Украинский форвард принес своей команде победу в матче 1 лиги Польши

После карантина, связанного с пандемией коронавируса, возобновился чемпионат Польши, в том числе и матчи местной 1 лиги.

Так, в одном из сегодняшних поединков "Пуща" из Неполомице с минимальным счетом обыграла "Хойнице".

Причем единственный гол забил 30-летний украинский форвард Евгений Радионов.

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Эта победа позволила "Пуще" отдалиться от зоны вылета и подняться на 12-е место в таблице (из 18 команд).

Отметим, что Радионов перешел в "Пущу" из "Лодзя" в феврале этого года и в 4 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист.