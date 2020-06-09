  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Руководитель Динамо Брест:У Хачериди немаленькая по белорусским меркам зарплата
В тренде

Руководитель Динамо Брест:У Хачериди немаленькая по белорусским меркам зарплата

Наши за границей
(2 голосов)

В СМИ была информация про сумму 400 тысяч долларов в год

Руководитель Динамо Брест:У Хачериди немаленькая по белорусским меркам зарплата
Новина українською

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал информацию о том, что зарплата защитника Евгения Хачериди составляет 400 тысяч долларов в год.

"Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась. Читал про эту цифру, ее обсуждали. Даже, если бы тут был четкий источник, я бы попросил этот вопрос снять, потому что это относится к области наших коммерческих интересов.

Читайте такжеМилевский: Хачик нормально. Купил себе Гелик, ездит на тренировки

Безусловно, у Жени зарплата по белорусским меркам немаленькая. Но сейчас ни у кого нет зарплат. Еще раз говорю, было нелегко по деньгам. С уважением отношусь к ребятам, которые меня поняли и выходят играть. Они знают, что я их не брошу. Заработаю, отдам.

Женя, при всех рейтингах предыдущих клубов, он тоже среди нас. Несет эту лямку. Уважаю его очень сильно. У каждого свой характер. У Жени он непростой. У Савицкого и Милевского разве простой? А у меня? Тоже непростой. Насчет эпизода в "Витебске", да, это перебор. Но ребята прекрасно знают, что за неспортивное поведение я штрафую. Несколько таких случаев и это начнет на кармане отражаться", – сказал Зайцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...