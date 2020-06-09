Руководитель Динамо Брест:У Хачериди немаленькая по белорусским меркам зарплата

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал информацию о том, что зарплата защитника Евгения Хачериди составляет 400 тысяч долларов в год.

"Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась. Читал про эту цифру, ее обсуждали. Даже, если бы тут был четкий источник, я бы попросил этот вопрос снять, потому что это относится к области наших коммерческих интересов.

Безусловно, у Жени зарплата по белорусским меркам немаленькая. Но сейчас ни у кого нет зарплат. Еще раз говорю, было нелегко по деньгам. С уважением отношусь к ребятам, которые меня поняли и выходят играть. Они знают, что я их не брошу. Заработаю, отдам.

Женя, при всех рейтингах предыдущих клубов, он тоже среди нас. Несет эту лямку. Уважаю его очень сильно. У каждого свой характер. У Жени он непростой. У Савицкого и Милевского разве простой? А у меня? Тоже непростой. Насчет эпизода в "Витебске", да, это перебор. Но ребята прекрасно знают, что за неспортивное поведение я штрафую. Несколько таких случаев и это начнет на кармане отражаться", – сказал Зайцев.