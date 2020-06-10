Венгрия. Фехервар сыграл вничью с Гонведом, Петряк отдал голевой пас пяткой
Вышло красиво
Сегодня в Венгрии состоялись три матча 28-го тура чемпионата страны, в одном из которых "МОЛ Фехервар" украинца Ивана Петряка на выезде соперничал с "Гонведом".
"Фехервар" открыл счет в первом тайме, причем ассистом отличился именно Петряк. Интересно, что Иван отдал голевой пас пяткой.
Впрочем, после перерыва "Гонвед" отыгрался и поединок закончился вничью 1:1.
Ассист Петряка и гол "Фехервара":
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...