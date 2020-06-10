Венгрия. Фехервар сыграл вничью с Гонведом, Петряк отдал голевой пас пяткой

Сегодня в Венгрии состоялись три матча 28-го тура чемпионата страны, в одном из которых "МОЛ Фехервар" украинца Ивана Петряка на выезде соперничал с "Гонведом".

"Фехервар" открыл счет в первом тайме, причем ассистом отличился именно Петряк. Интересно, что Иван отдал голевой пас пяткой.

Впрочем, после перерыва "Гонвед" отыгрался и поединок закончился вничью 1:1.

Ассист Петряка и гол "Фехервара":