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Маркевич: Фанаты Райо - это кубло, они ненавидят Украину и все, что с ней связано

Наши за границей
(1 голосов)

Очень специфический район Мадрида

Маркевич: Фанаты Райо - это кубло, они ненавидят Украину и все, что с ней связано
Новина українською

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич высказался о скандале с участием нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" называли "нацистом".

– На днях на матче чемпионата Испании некоторые фанаты оскорбляли Романа Зозулю. Болельщики "Райо Вальекано" называли его нацистом. Роман заслуживает такой критики?

– Порядочнее человека, чем Роман, я не встречал. В плане порядочности, как у человека и как футболиста, у него все на высшем уровне. Два года я с ним работал и скажу, что редко такие люди попадаются. Это провокация. Все дело рук кучки аферистов.

– Проплаченная акция?

– Скорее всего. Как-то мы ветеранами сборной Украины ездили в Испанию, были в его районе Райо Вальекано. Мы там испытали их "отношение" к украинцам. Это кубло, они ненавидят Украину и все, что связано с нашей страной. Мне было все понятно, я убедился в их отношении к Украине. Я не говорю, что там все такие, но какая-то кучка занимается провокациями. Мы там у них выиграли со счетом 6:1.

– Зозуле не стоит уезжать из Испании после такой травли?

– Испания – это Испания. Сильное государство в мировом футболе. Зачем из-за кучки придурков портить себе карьеру? Его уважают и любят в Альбасете. Я был в Испании, ездил на на игру "Альбасете". Роман мне футболку подарил, я передал ее фанату в АТО. Я вижу, как уважают Романа в Альбасете. Он по игре боец, ноги никогда не убирает. Два тайма работает.

– Зозулю еще могут вызвать в сборную Украины?

– У каждого футболиста есть шанс, но это зависит только от тренера.

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В статье: Роман Зозуля Мирон Маркевич Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
12.06.2020 в 18:00
Пан Мирон! Вы правы кучка мразь не вся Испания, но все равно жаль что до сих пор столько лайна
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Эйфоретик
12.06.2020 в 17:51
Мурлон Маркевич хороший тренер,жаль сейчас не тренирует.Для Ромео Зозули карьера идет хорошо,это лучше чем играть за гребаный «Днестр-1».Для Сборной Роман не нужен,хватит брать бегунов,нужны талантливые и забивные форварды.В Рома помню любил с метра не попадать.
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Red_Cat (Салоники)
12.06.2020 в 17:43
Маркевич прав. 100%
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