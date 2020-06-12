Маркевич: Фанаты Райо - это кубло, они ненавидят Украину и все, что с ней связано

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич высказался о скандале с участием нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" называли "нацистом".

– На днях на матче чемпионата Испании некоторые фанаты оскорбляли Романа Зозулю. Болельщики "Райо Вальекано" называли его нацистом. Роман заслуживает такой критики?

– Порядочнее человека, чем Роман, я не встречал. В плане порядочности, как у человека и как футболиста, у него все на высшем уровне. Два года я с ним работал и скажу, что редко такие люди попадаются. Это провокация. Все дело рук кучки аферистов.

– Проплаченная акция?

– Скорее всего. Как-то мы ветеранами сборной Украины ездили в Испанию, были в его районе Райо Вальекано. Мы там испытали их "отношение" к украинцам. Это кубло, они ненавидят Украину и все, что связано с нашей страной. Мне было все понятно, я убедился в их отношении к Украине. Я не говорю, что там все такие, но какая-то кучка занимается провокациями. Мы там у них выиграли со счетом 6:1.

– Зозуле не стоит уезжать из Испании после такой травли?

– Испания – это Испания. Сильное государство в мировом футболе. Зачем из-за кучки придурков портить себе карьеру? Его уважают и любят в Альбасете. Я был в Испании, ездил на на игру "Альбасете". Роман мне футболку подарил, я передал ее фанату в АТО. Я вижу, как уважают Романа в Альбасете. Он по игре боец, ноги никогда не убирает. Два тайма работает.

– Зозулю еще могут вызвать в сборную Украины?

– У каждого футболиста есть шанс, но это зависит только от тренера.