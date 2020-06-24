Малиновский - в стартовом составе Аталанты на матч с Лацио
Руслан сыграет под нападающими
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 27-го тура Серии А с "Лацио".
Поединок начнется в 22:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...