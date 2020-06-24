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Малиновский - в стартовом составе Аталанты на матч с Лацио

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Руслан сыграет под нападающими

Малиновский - в стартовом составе Аталанты на матч с Лацио
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 27-го тура Серии А с "Лацио".

Поединок начнется в 22:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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