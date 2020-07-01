Эстония. Очигава заработал второе удаление в сезоне, Хомутов спас для своей команды ничью

Сегодня в чемпионате Эстонии были сыграны 3 матча 10-го тура, в одном из которых Левадия принимала Нымме Калью.

В стартовых составах обеих команд на поле вышли сразу 6 украинцев – Коломоец и Очигава у Левадии и Еремеев, Лобай, Маркович и Хомутов у Калью.

В итоге, Очигава на 71-й минуте заработал удаление (уже второе в чемпионате), а Хомутов на 86-й минуте забил гол и спас для гостей ничью.

1:1 и после 10 туров Калью занимает 3-е место в таблице, а Левадия отстает от своего сегодняшнего соперника на 1 пункт и занимает 4-ю позицию.