Хавбек Вест Хэма: Фирменный прием Ярмоленко – резать угол под левую ногу и бить в дальний от себя

Полузащитник "Вест Хэма" Майкл Антонио прокомментировал победу своей команды над "Челси" со счетом 3:2. Цитирует игрока "молотобойцев" пресс-служба клуба. Майкл отметился голом и результативной передачей на Андрея Ярмоленко.

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"Большой матч. Сегодня нам удалось добыть победу. Было много матчей, когда мы были близки к успеху, но что-то нам мешало, к примеру, VAR. Сейчас мы можем быть довольны. Все шло к ничье, но мы продемонстрировали решимость и нежелание сдаваться, продолжать бороться до финального свистка. Мы должны выходить из сложившейся ситуации".