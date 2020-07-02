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Хавбек Вест Хэма: Фирменный прием Ярмоленко – резать угол под левую ногу и бить в дальний от себя

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Партнеры верят в Андрея

Хавбек Вест Хэма: Фирменный прием Ярмоленко – резать угол под левую ногу и бить в дальний от себя
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Полузащитник "Вест Хэма" Майкл Антонио прокомментировал победу своей команды над "Челси" со счетом 3:2. Цитирует игрока "молотобойцев" пресс-служба клуба. Майкл отметился голом и результативной передачей на Андрея Ярмоленко.

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"Большой матч. Сегодня нам удалось добыть победу. Было много матчей, когда мы были близки к успеху, но что-то нам мешало, к примеру, VAR. Сейчас мы можем быть довольны. Все шло к ничье, но мы продемонстрировали решимость и нежелание сдаваться, продолжать бороться до финального свистка. Мы должны выходить из сложившейся ситуации".

"Эти три очка помогут нам обрести уверенность и веру. "Челси" – качественная команда, которая ведет борьбу за попадание в зону ЛЧ. Если мы смогли победить у такого коллектива, то мы сможем повторить это с другой командой. Ярмоленко с лихвой задействовал свои нужные качества. Фирменный прием Андрея – резать угол под левую ногу и бить в дальний от себя".

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В статье: Андрей Ярмоленко Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
WHUFC

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
02.07.2020 в 10:50
Андрея так долго не было на поле, что соперники забыли этот его единственный коронный финт. Теперь вспомнят и снова забивать ему станет труднее :)
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