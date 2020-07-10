Гармаш против Кравца за спасение в турецкой Суперлиге. WhoScored выставил оценки

Вчера в чемпионате Турции "Ризеспор" Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука принимал команду "Кайсериспор" (3:2), в которой выступает Артем Кравец.

Весь матч отыграл Артем Кравец. Из всех игроков своей команды, которые приняли участие в поединке, он получил третий самый высокий балл - 7.48 (общекомандный у "Кайсериспор" - 6.56).

На счету Артема гол с пенальти, 5 ударов по воротам (2 заблокированы, 2 неточно), в целом 52 прикосновения к мячу, 28 передач, из них 22 точных (еще 2 пасы были ключевыми). Четыре раза Кравец шел в обводку и трижды он был успешен - это второй показатель среди игроков обеих команд. Еще Артем успешно действовал в верховой борьбе в атаке: с 6 случаев борьбы половину он выиграл и это также второй показатель в матче. В игре в обороне украинец совершил один отбор и 2 выносы мяча. Еще 2 раза соперники отбирали мяч у самого Артема.

Денис Гармаш появился на поле в составе "Ризеспора" на 71 минуте и также отметился голом. Получил оценку 7.18 (его команда в целом - 6.79), нанес 2 удара по воротам, оба были точные. К концу игры 15 раз получал мяч, выполнил 10 передач, из них лишь 1 была неточной. В дриблинг не шел, однажды неудачно принял участие в верховой дуэли, однажды отобрал мяч, дважды нарушил правила.

Одноклубник Гармаша Андрей Борячук вышел на поле на 80 минуте и получил оценку 6.2. У него было всего лишь 5 касаний к мячу, нанес 1 удар по воротам, с 2 передач одна была точной. В дриблинг не шел и участия в верховьях дуэлях не брал, но однажды совершил перехват, в другом случае у Борячука отобрали мяч.

Николай Морозюк травмирован, поэтому даже в заявке на матч его не было.