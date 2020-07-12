Воспитанник Шахтера Хомутов отметился голом в чемпионате Эстонии

В рамках 12-го тура чемпионата Эстонии "Нымме Калью" обыграл "Калев" 2:0.

Второй гол в этом поединке забил полузащитник хозяев Владислав Хомутов. Украинец отличился забитым голом на 45-й минуте встречи.

Примечательно, что в стартовом составе "Нымме" также вышли другие украинцы - защитник Иван Лобай и Андрей Маркович.

В текущем сезоне эстонского первенства 22-летний Хомутов принял участие в 11 матчах и забил 6 голов.