Воспитанник Шахтера Хомутов отметился голом в чемпионате Эстонии
6-й гол Владислава в последних 10 матчах
В рамках 12-го тура чемпионата Эстонии "Нымме Калью" обыграл "Калев" 2:0.
Второй гол в этом поединке забил полузащитник хозяев Владислав Хомутов. Украинец отличился забитым голом на 45-й минуте встречи.
Примечательно, что в стартовом составе "Нымме" также вышли другие украинцы - защитник Иван Лобай и Андрей Маркович.
В текущем сезоне эстонского первенства 22-летний Хомутов принял участие в 11 матчах и забил 6 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...