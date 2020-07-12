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Воспитанник Шахтера Хомутов отметился голом в чемпионате Эстонии

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6-й гол Владислава в последних 10 матчах

Воспитанник Шахтера Хомутов отметился голом в чемпионате Эстонии
Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Эстонии "Нымме Калью" обыграл "Калев" 2:0.

Второй гол в этом поединке забил полузащитник хозяев Владислав Хомутов. Украинец отличился забитым голом на 45-й минуте встречи.

Примечательно, что в стартовом составе "Нымме" также вышли другие украинцы - защитник Иван Лобай и Андрей Маркович.

В текущем сезоне эстонского первенства 22-летний Хомутов принял участие в 11 матчах и забил 6 голов.

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В статье: Нымме Калью (Эстония) Андрей Маркович чемпионат Эстонии Калев (Силламяэ) Иван Лобай Владислав Хомутов
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